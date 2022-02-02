Нидерланды окажут финансовую помощь Донбассу для поддержки безопасности и борьбы с COVID

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Нидерланды увеличат взносы в Программу развития ООН (ПРООН) по поддержке безопасности и правосудия в Донбассе и передадут €400 тыс. на преодоление там пандемии. Об этом идет речь в опубликованном в среду на официальном сайте офиса президента Украины совместном заявлении по результатам встречи главы государства Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"В поддержку важных текущих реформ премьер-министр Рютте объявил, что Нидерланды увеличат свои финансовые взносы в украинские неправительственные организации, а также в деятельность ПРООН по поддержке безопасности и правосудия в пострадавших от конфликта восточных регионах Украины", - говорится в заявлении. Указывается также, что другая часть помощи будет направлена в сферу здравоохранения. "Лидеры выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, в частности, с целью обеспечения равного доступа к приемлемым по цене вакцинам против COVID-19. В этой связи Нидерланды передадут около €400 тыс. на реализацию Плана гуманитарного реагирования для Украины <...> для преодоления пандемии на Востоке Украины", - отмечено в документе.

Голландская сторона заявила о готовности предоставить "техническую киберпомощь" Украине. "Лидеры обеих стран выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по вопросам кибербезопасности, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес перед лицом современных вызовов, включая гибридные угрозы и борьбу с дезинформацией", - сообщили в администрации украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский и Рютте заявили о возможности расширения сотрудничества в сферах циркулярной экономики, управления водными ресурсами и отходами, возобновляемой энергетики, IT, космических технологий и внутренних водных путей. Рютте сообщил, что Нидерланды намерены организовать деловую миссию для голландских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса на Украине. Кроме того, согласно сообщению, он пообещал, что его страна продолжит "поощрять и поддерживать" Украину, в том числе в секторе безопасности и обороны, в области "гражданского контроля и демократического надзора".

Переговоры Рютте и Зеленского состоялись ранее в среду в Киеве.