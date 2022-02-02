Посла Киргизии в Таджикистане освободили от должности

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности посла республики в Таджикистане Жаныша Рустенбекова. Об этом сообщила в среду пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Рустенбеков Жаныш Султанкулович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Таджикистан", - говорится в сообщении.

Рустенбеков был послом в Душанбе с декабря 2018 года. До этого возглавлял дипмиссии Киргизии в Туркмении (2014 год - декабрь 2018 года) и Казахстане (декабрь 2007 года - сентябрь 2011 года). До этого был министром по чрезвычайным ситуациям, губернатором Ошской области и госсекретарем при президенте республики.