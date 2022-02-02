Sky: британские истребители отслеживают "неопознанный аппарат" на севере Шотландии

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с шотландской авиабазы Лоссимут для отслеживания "неопознанного летательного аппарата" на севере Шотландии. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя королевских ВВС.

Отмечается, что с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир также вылетел самолет-заправщик Voyager. Представители ВВС Великобритании отказались раскрывать подробности операции до ее окончания.

Самолеты британских ВВС регулярно сопровождают летательные аппараты, в том числе российские, которые приближаются к "зоне интересов" Соединенного Королевства, напомнила радиостанция LBC. В частности, в ноябре прошлого года истребители Typhoon были задействованы для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 при приближении к границам воздушного пространства Великобритании.