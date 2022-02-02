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Парламент Болгарии принял отставку председателя антикоррупционной комиссии

Сам Сотир Цацаров ранее на заседании парламентской комиссии объяснил депутатам, что решил уйти в отставку в связи с давлением, которое на него оказывалось

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Народное собрание Болгарии единогласно приняло в среду отставку председателя Комиссии по противодействию коррупции и конфискации незаконно приобретенного имущества Сотира Цацарова, заявление об отставке было подано им в парламент 17 января.

Ранее на заседании парламентской комиссии Цацаров объяснил депутатам, что решил уйти в отставку в связи с давлением, которое на него оказывалось. Кроме того, Государственное агентство национальной безопасности лишило его с 14 января доступа к секретной информации. Председатель комиссии просил освободить его от должности с 1 марта.

На пост председателя антикоррупционной комиссии Цацаров был выбран в декабре 2019 года, он вступил в должность в январе 2020 года, сразу после окончания мандата на посту главного прокурора республики.

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