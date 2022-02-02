США в ближайшие дни перебросят дополнительные войска в Восточную Европу

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден одобрил отправку дополнительных войск в Восточную Европу. Как утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации, переброска войск состоится "в ближайшие дни".

Согласно информации источников канала, 2 тыс. военнослужащих будут размещены в Польше, еще "несколько тысяч" военных разместятся на юго-восточном фланге НАТО, в том числе в Румынии. Ожидается, что Пентагон вскоре официально объявит о переброске дополнительных сил.

В свою очередь газета The Wall Street Journal сообщает, что США перебросят в Румынию около 1 тыс. военнослужащих из Германии в рамках укрепления восточного фланга НАТО.