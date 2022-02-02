Канада перебросила инструкторов на запад Украины

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Канада перебросила 60 из 200 своих дислоцированных на Украине военнослужащих в западные районы республики. Об этом сообщил командующий канадскими силами на Украине подполковник Люка-Фредерика Жильбера, передала в среду телекомпания CBC.

Эти военнослужащие, среди которых инструкторы-снайперы, ранее, по словам подполковника, находились в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и Старом. Места их новой дислокации Жильбер не уточнил, но сказал, что теперь они находятся к западу от Днепра. Эта переброска, как утверждает канадский военачальник, мотивирована "угрозой российского вторжения" на Украину.

В понедельник министр национальной обороны Канады Анита Ананд на встрече с главой МВД Украины Денисом Монастырским в Киеве заявила, что ее страна в ближайшее время направит на Украину дополнительно 60 своих военнослужащих в рамках расширения операции Unifier ("Объединитель"). Она также сообщила, что Оттава рассматривает возможность дальнейшего увеличения численности своего контингента на Украине еще на 140 военнослужащих. Их задача пока не определена, но подполковник Жильбер в интервью Си-би-си во вторник предположил, что они тоже будут выполнять функции военных инструкторов и осуществлять подготовку украинских военнослужащих. "Есть некоторые краткосрочные цели, которых мы можем достичь, увеличив численность [наших] людей и снаряжения", - приводит его слова телекомпания.

В рамках этого дополнительного "пакета помощи" Канада предоставит Украине и некоторые виды нелетального военного снаряжения, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинское оборудование и средства ведения наблюдения. Все это, по словам канадского подполковника, уже находится в пути и будет доставлено на Украину на текущей неделе. Он не уточнил, в какие именно украинские подразделения это снаряжение поступит.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

Военные инструкторы Канады на Украине

В рамках операции Unifier ВС Канады с 2015 года проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии пока входят около 200 военнослужащих. В рамках предпринятых ими усилий, как сообщалось ранее, уже подготовлены около 30 тыс. солдат и офицеров ВС Украины, а также более 2 тыс. бойцов Национальной гвардии страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 27 января заявил, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Их численность, по его словам, со временем будет увеличена с 200 до 400 человек.