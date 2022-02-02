Президенты Казахстана и Ирана обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Эбрахимом Раиси обсудил укрепление торгово-экономического взаимодействия. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы. "Президенты отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества. В то же время лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия", - говорится в сообщении.

Токаев поблагодарил Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие в связи с событиями "трагического января", когда в Казахстане произошли массовые беспорядки. "Глава государства заявил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, приняты меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. По словам Касым-Жомарта Токаева, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее", - пояснили в пресс-службе.