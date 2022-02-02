Белоруссия вводит частичный запрет на железнодорожный транзит из Литвы

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Белоруссии вводят запрет на железнодорожный транзит из Литвы для ряда товаров. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз. Его слова приводит агентство БелТА.

"Нами принято решение о запрете перевозок, следующих из Литвы железнодорожным транспортом", - сказал он. Пресс-секретарь МИД напомнил, что Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты, при этом белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог.

Белоруссия запрещает транзит следующих из Литвы по железной дороге нефтепродуктов и удобрений.

В заявлении МИД Белоруссии говорится, что запрет на транзит железнодорожным транспортом вступит в силу 7 февраля.

"В целях соблюдения международных правил Республика Беларусь информирует всех заинтересованных за четыре дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.