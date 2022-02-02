Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против пограничников Киргизии

ДУШАНБЕ, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении пограничников Киргизии после вооруженного конфликта на границе, произошедшего 27 января. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон.

"Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в связи с недавними пограничными инцидентами. Пограничникам и некоторым гражданам Киргизии предъявлены обвинения в совершении определенных преступлений, ведется расследование", - сказал генпрокурор, но не уточнил количество лиц, проходящих по уголовным делам. По его словам, в результате приграничного конфликта, произошедшего в апреле 2021 года также было возбуждено дело, некоторые личности были установлены и задержаны, другие находятся в розыске. "Если они будут задержаны, то обязательно привлечем их к ответственности", - подчеркнул Рахмон.

27 января 2022 года на участке таджикско-киргизской границы произошел конфликт между представителями двух стран. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана сообщили о стрельбе с киргизской стороны, применении минометов и беспилотников, а также жертвах среди мирного населения. Киргизия обвинила Таджикистан в применении оружия, в том числе минометов и гранатометов, а также сообщила о стягивании тяжелой техники к границе со стороны соседней республики. После инцидента представителям сторон удалось договориться о прекращении огня. В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизирована.