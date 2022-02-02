МИД Украины начал процедуру согласования кандидатуры Бринк на должность посла США

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. МИД Украины начал процедуру согласования кандидатуры Бриджит Бринк на должность посла США в Киеве. Об этом в среду сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США на Украине, МИД запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", - сказал он, добавив, что когда вся информация будет собрана, будет приниматься политическое решение.

В понедельник телеканал CBS со ссылкой на двух украинских чиновников сообщил, что Киев одобрил выбор американскими властями Бринк в качестве нового посла и готовит официальную бумагу для Госдепартамента. После ее получения администрация президента США Джо Байдена официально объявит о выдвижении кандидатуры и направит соответствующее уведомление Конгрессу. В понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов заявил, что администрация США намерена в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла в Киеве, однако не подтвердил сообщения о том, что им станет Бриджит Бринк.

Бринк в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон, временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.