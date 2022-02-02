Кабмин Украины обновил перечень неподконтрольных населенных пунктов в Донбассе

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в перечень населенных пунктов Донбасса, которые неподконтрольны Киеву. Такое решение было принято в среду на заседании кабинета министров.

"Проектом распоряжения предусмотрено внесение изменений в название, пункты 1,2 распоряжения и перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, которые расположены на линии разграничения", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечает агентство РБК-Украина, из перечня неподконтрольных населенных пунктов убрали города областного значения и населенные пункты, которые были подчинены местным советам этих городов. Уточняется, что, таким образом, "укрупнение районов теперь распространяется и на неподконтрольный Донбасс".

"В перечне вместо таких городов, как Донецк, Енакиево, Макеевка, Луганск указана формулировка - населенные пункты Горловского, Донецкого, Кальмиусского, Алчевского, Должанского, Луганского районов и т.д. Это свидетельствует об упразднении прежнего административно-территориального деления этих территорий", - говорится в сообщении агентства.

Распоряжение принято во исполнение закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", а также ряда других законодательных актов. 17 июля 2020 года парламент Украины принял постановление о ликвидации старых районов и образовании новых. Оно предусматривает, что из 490 районов создаются 136 новых укрупненных образований.

15 января Центризбирком Украины сообщил о невозможности подготовки и проведения местных выборов в ряде общин Донецкой и Луганской областей 27 марта 2022 года. ЦИК мотивировал свое решение информацией Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые пришли к выводу, что нет гарантий обеспечения надлежащей безопасности граждан во время организации и проведения выборов на отдельных территориях двух регионов. В список входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь территориальных общин Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.