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Сенатор призвал администрацию Байдена отказаться от поддержки вступления Украины в НАТО

Джош Хоули отметил, что только 19 из 30 стран НАТО выполняют свою обязанность по выделению финансирования в размере 2% ВВП на оборону

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Джош Хоули (от штата Миссури) указал, что вступление Украины в НАТО при нынешних условиях противоречит национальным интересам США, поскольку в этом случае Вашингтон не сможет выделить ресурсы, необходимые для соперничества с Китаем. Письмо с таким содержанием, адресованное госсекретарю США Энтони Блинкену, в среду опубликовал портал Axios.

"США заявляли о своей поддержке расширения НАТО, включая членство Украины. США и союзники на саммите в Бухаресте в 2008 году указали, что НАТО приветствует стремление Украины и Грузии вступить в ряды организации. Однако неясно, каким образом вступление Украины будет соответствовать национальным интересам. Ухудшение обстановки в сфере международной безопасности свидетельствует об обратном", - написано в письме. Джош Хоули отметил, что сам Блинкен в июле 2021 года заявлял о поддержке устремлений Киева.

"Мировой порядок 2008 года ушел в небытие. Сегодня Китай становится все сильнее и стремится к гегемонии в Индо-Тихоокеанском регионе. В случае успеха Пекин сможет воспользоваться ресурсами региона для стимулирования дальнейшего роста, в то же время ограничив доступ США к рынкам этих стран. Наша безопасность и процветание зависят от того, допустим ли мы это, поэтому США должны перенести свои ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. США больше не могут нести тяжелое бремя [обеспечения безопасности] в других регионах мира, включая Европу", - указал республиканец.

Он отметил, что только 19 из 30 стран НАТО выполняют свою обязанность по выделению финансирования в размере 2% ВВП на оборону. Более того, по мнению сенатора, государствам НАТО в нынешних условиях следует увеличить этот порог.

Во время нынешнего витка напряженности президент США Джо Байден пообещал направить еще больше военнослужащих в Европу в случае "вторжения РФ на Украину". Это не может не ослабить военное присутствие США в Тихоокеанском регионе, рассуждает Хоули. "Но эта возможность не идет ни в какое сравнение с тем, что будет, если Украина вступит в НАТО", - заключил сенатор.

Вашингтон заинтересован в сохранении независимости Украины и ее территориальной целостности, но оказание поддержки этой стране не должно вредить усилиям США по противодействию Китаю, считает Хоули. Сенатор просит госсекретаря прислать письменное разъяснение по озвученным проблемам до 28 февраля.

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