Белый дом: США помогут Украине и союзникам по НАТО укрепить защиту от кибератак

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация США намерена содействовать Украине и союзникам по НАТО в совершенствовании систем, предназначенных для защиты от кибератак и реагирования на них. Об этом сообщила в среду на спецбрифинге заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

Как она уточнила, США намерены "продолжить работу с Украиной и соседними странами с целью укрепления средств киберзащиты". По словам заместителя помощника президента США Джо Байдена, Вашингтон также будет "взаимодействовать с союзниками и партнерами, в том числе по линии НАТО, чтобы укрепить средства киберзащиты и согласовать ответ" на якобы возможные кибератаки из России.

"В том, что касается Украины, мы нацелены на обмен информацией с целью укрепления потенциала в сфере кибербезопасности, развитие возможностей Украины в реагировании и восстановлении после инцидентов в киберпространстве", - сказала Нюбергер. "В течение <...> многих месяцев мы заявляли публично и в частном порядке о том, что кибератаки могут быть частью более широких российских усилий с целью дестабилизации и дальнейшего вторжения на Украину", - утверждала она. Нюбергер не привела на брифинге каких-либо доказательств этого.

Заместитель помощника президента США уточнила, что в рамках начавшейся поездки в Европу проведет в Брюсселе встречи с коллегами из ЕС и "консультации с НАТО по повышению устойчивости стран и всего альянса в киберпространстве". Далее она посетит Варшаву, где встретится с "польскими и прибалтийскими коллегами, а также представителями других стран из числа союзников по НАТО на восточном фланге".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.