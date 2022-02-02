Пентагон подтвердил подлинность опубликованных СМИ ответов США на предложения РФ

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду подтвердил подлинность ответов Вашингтона на предложения России в сфере безопасности, которые были опубликованы испанской газетой El Pais.

Как отметил представитель военного ведомства, "предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию". "Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями", - добавил он.