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Пентагон подтвердил подлинность опубликованных СМИ ответов США на предложения РФ

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду подтвердил подлинность ответов Вашингтона на предложения России в сфере безопасности, которые были опубликованы испанской газетой El Pais.

Как отметил представитель военного ведомства, "предложения, выдвинутые Соединенными Штатами, в виде утечки попали одному европейскому изданию". "Мы не публиковали этот документ. Но теперь он опубликован, и это подтверждает всему миру то, что мы всегда говорили. Нет никаких разночтений между нашими публичными заявлениями и частными обсуждениями", - добавил он.

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