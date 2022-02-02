В Братиславе проходит митинг в поддержку России и против соглашения Словакии с США

ПРАГА, 2 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку России с требованием к властям Словакии отказаться от подписания соглашения о военном сотрудничестве с США проходит в среду перед президентским дворцом в центре Братиславы. Об этом сообщил ТАСС по телефону один из его участников.

"На площади перед президентским дворцом собрались примерно тысяча активистов, выражающих поддержку России и требующих от властей республики отказаться от намеченного на четверг подписания соглашения о военном сотрудничестве Словакии с США", - отметил он.

Над митингующими подняты флаги РФ и Словакии. Один из активистов держит в руках плакат с надписью: "Стоп войне против России!". Звучит резкая критика в адрес президента Словакии Зузаны Чапутовой, активно поддерживающей идею расширения военного сотрудничества с США и высказавшейся во вторник за возможность размещения подразделений других государств - членов НАТО на территории республики на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе. Главу государства участники акции протеста обвиняют в предательстве национальных интересов в угоду Вашингтону.

Активисты ранее в среду совершили "автомобильный марш" по улицам Братиславы. Его целью, как и акции протеста перед президентским дворцом, было заявить властям протест по поводу готовящегося подписания военного соглашения с США.

Критика Чапутовой

Заявление Чапутовой в поддержку размещения в республике натовских подразделений раскритиковала словацкая политическая оппозиция. Отказаться от планов заключения военного соглашения с США власти Словакии призывает общественность и ветераны национальной политической сцены, предостерегающие от ущемления государственного суверенитета страны.

"Чапутова и политики из состава правительства находятся под сильным влиянием администрации США. Глава государства игнорирует мнение общественности. Ей нужно окунуться в реальность, отказаться от продвижения американской позиции и заняться решением проблем, существующих в Словакии", - заявил во вторник лидер парламентской оппозиции, экс-премьер Словакии и руководитель партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо.

В том же духе высказался лидер партии "Голос", также выражающей социал-демократические установки, экс-премьер Словакии Роберт Пеллегрини. По словам обоих политиков, угрозу для жителей республики представляет дороговизна в магазинах и резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, а не Россия, как утверждает Чапутова.

Договор с США

Чапутова проигнорировала призывы словацких политиков и общественности направить на экспертизу в Конституционный суд Словакии соглашение о военном сотрудничестве с США на предмет его соответствия с законами республики. За необходимость такой экспертизы высказался, в частности, один из лидеров правящей в стране правоцентристской партийной коалиции, спикер национального парламента Борис Коллар.

Американские ВС в случае заключения соглашения смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики сможет получать в обмен финансирование из США. Документ планируется подписать сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Фицо, например, убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.