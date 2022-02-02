Британские истребители были подняты навстречу четырем самолетам ВКС России

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon сопроводили в среду утром два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолета Ту-142. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВВС Соединенного Королевства.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС, находящиеся в состоянии повышенной готовности, при поддержке самолета-заправщик Voyager с авиабазы Брайз-Нортон (английское графство Оксфордшир - прим. ТАСС) были сегодня подняты в воздух с авиабазы Лоссимут (Шотландия - прим. ТАСС) навстречу неопознанному летательному аппарату, который приблизился к границам зоны интересов Соединенного Королевства. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета Bear (Ту-95 и Ту-142 по классификации НАТО - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Как сообщается, российские самолеты ни в какой момент не входили в воздушное пространство Великобритании.

Посольство России в Великобритании неоднократно обращало внимание на то, что британские политики и военные в последние годы часто ссылаются на якобы существующую российскую угрозу, чтобы оправдать увеличение оборонного бюджета и расширение британского военного присутствия в других регионах. Российские дипломаты также указывали, что многочисленные вылеты истребителей британских ВВС навстречу российским самолетам являются неоправданным расходованием материальных и человеческих ресурсов, создающим дополнительные риски для гражданской авиации.