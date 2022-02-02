Глава МИД Франции назвал восстановление предсказуемых отношений с Россией главным вызовом

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, находящийся с визитом в Румынии, заявил, что одним из важнейших вызовов сегодня является "восстановление отношений стабильности и предсказуемости с Россией". Это заявление глава французской дипломатии сделал, выступая в среду на торжественном собрании парламента Румынии по случаю 15-летия присоединения страны к ЕС.

"По моему мнению, один из важнейших вызовов, который мы должны принять вместе, это - восстановление отношений стабильности и предсказуемости с Россией, - приводит его слова агентство Agerpres. - Это, несомненно, вызов поколения. В то же время это - срочный вызов, потому что все более ясно <...>, что наш российский сосед решил вести себя как держава, нарушающая равновесие".

"Чтобы прийти к новому равновесию с нашим российским соседом, - продолжил французский министр, - мы должны сформулировать с нашими союзниками и партнерами набор принципов, и мы это делаем". Французский министр упомянул о принципах коллективной безопасности в Европе, суверенитета государств, неприкосновенности границ и территориальной целостности государств, свободы каждого государства выбирать союзы и организации, членом которых оно хочет быть.

Ле Дриан вновь повторил, что Россия будет подвергнута массированным санкциям в случае предполагаемого нападения на Украину.

Глава французской дипломатии подчеркнул, что на союзниках лежит ответственность за определение в отношениях с Россией "терминов требовательного диалога о регулировании отношений стратегического состязания".

Ле Дриан напомнил, что президент Эмманюэль Макрон сообщил о готовности Франции способствовать укреплению безопасности Румынии, в том числе, если будет необходимость, в рамках коллективной группировки войск, договоренности о которой предстоит достигнуть с союзниками по НАТО.