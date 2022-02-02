В офисе генсека ООН не исключили встречу Гутерриша с Путиным на полях Олимпиады

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вероятно, встретится с рядом мировых лидеров на полях церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря Фархан Хак, отвечая на вопрос о возможности беседы с президентом России Владимиром Путиным и обсуждения с главой российского государства ситуации вокруг Украины.

"Цель поездки [в Пекин] - это Олимпиада, но генеральный секретарь ожидает, что встретится с некоторыми лидерами, пока находится там, - сказал представитель офиса Гутерриша. - У меня пока нет каких-либо подтвержденных встреч [генсекретаря] с лидерами стран. По ходу визита мы будем стараться предоставлять некоторые детали встреч <...> на полях этого мероприятия".