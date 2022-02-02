Псаки заявила, что США обсуждают предоставление нового пакета экономической помощи Украине

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Власти США обсуждают с Киевом возможность предоставления нового пакета экономической помощи Украине. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы обсуждаем с украинцами пакет экономической помощи. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях. Сейчас, я полагаю, идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами из нашего и их правительства", - сказала она.

"Это не первый экономический пакет, который мы предоставляем Украине. Мы предоставили значительный объем помощи, не только помощь в сфере обеспечения безопасности, но также гуманитарную и экономическую помощь", - добавила Псаки.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Как сообщал Белый дом, во время беседы американский лидер, помимо прочего, отметил, что Вашингтон рассматривает возможность оказания дополнительной экономической помощи Киеву.