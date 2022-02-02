Американский сенатор раскритиковал решение Байдена о переброске военных США в Европу

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Майкл Браун (от штата Индиана) в среду подверг критике решение президента страны Джо Байдена об отправке дополнительных сил США в Европу.

"Я выступаю категорически против решения президента Байдена отправить американские войска в Восточную Европу для защиты стран, которые должны защищать себя [сами]", - сказано в распространенном в среду письменном заявлении сенатора. По его мнению, этот шаг администрации потенциально может вовлечь США "еще в один конфликт, когда только закончилась 20-летняя война (речь идет о завершении военной кампании США в Афганистане - прим. ТАСС)". "Слабость президента Байдена на мировой арене поставит по угрозу еще большее число американских военных, как это произошло во время катастрофического вывода [сил США] из Афганистана", - считает законодатель.

Он возложил на Байдена ответственность за то, что Сенат Конгресса США в середине января отклонил предложенный республиканцами законопроект о санкциях против "Северного потока - 2". Инициатива тогда не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения. "Две недели назад президент Байден загубил [возможность прохождения] в Сенате пакета санкций, которые удержали бы [президента РФ Владимира] Путина, остановив [запуск] газопровода "Северный поток - 2", - утверждает Браун.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около одной тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.