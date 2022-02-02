Джонсон и Путин высказались против ухудшения ситуации вокруг Украины

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин согласились во время телефонного разговора, что ухудшение ситуации на границе с Украиной не отвечает ничьим интересам.

"Лидеры согласились с тем, что ухудшение [ситуации] ни в чьих интересах. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговоры", - отмечается в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося в среду разговора.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность в связи с наблюдаемым сейчас враждебным поведением России у украинской границы. Он подчеркнул необходимость найти такой путь вперед, который будет предполагать уважение территориальной целостности Украины и ее права на самооборону. Премьер-министр указал, что любое дальнейшее российское вторжение на украинскую территорию стало бы трагическим просчетом, - говорится в документе. - Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с политикой "открытых дверей" НАТО все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО. Это право полностью относится к Украине. Он также повторил, что НАТО является оборонительным альянсом".

"Премьер-министр и президент Путин приветствовали диалог между Великобританией и Россией по широкому кругу важных вопросов, в том числе вопросам изменения климата, по ситуации в Афганистане и по сделке по иранской ядерной программе. Они условились подходить с этим духом диалога к текущей напряженности с целью поиска мирного разрешения", - добавили в канцелярии британского премьера.

По итогам этой телефонной беседы пресс-служба Кремля сообщила, что в разговоре с Джонсоном Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности. В Кремле отметили, что в целом был проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.