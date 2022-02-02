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СМИ: оппозиционная Консервативная партия Канады сместила своего лидера с должности

Когда могут пройти выборы нового лидера оппозиционной партии, не уточняется

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эрин О'Тул лишился доверия однопартийцев и покидает свой пост. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

По его данным, на специальном голосовании относительно доверия лидеру партии 73 депутата-консерватора национального парламента высказались против лидерства О'Тула, поддержали политика лишь 45 однопартийцев. Для сохранения своего поста О'Тулу нужно было заручиться поддержкой не менее 50% однопартийцев.

Когда могут пройти выборы нового лидера оппозиционной партии, не уточняется.

49-летний О'Тул возгласил Консервативную партию Канады в августе 2020 года. Под его руководством консерваторы проиграли парламентские выборы Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо осенью прошлого года.

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