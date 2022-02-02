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Задержанный по делу о коррупции экс-депутат парламента Молдавии объявил голодовку

Артур Решетников отметил, что его задержали "из-за предыдущей политической деятельности в качестве депутата и за политические убеждения"

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший депутат парламента Молдавии Артур Решетников, задержанный делу о коррупции, объявил голодовку, обвинив президента Майю Санду в намерении свести с ним счеты. Об этом сообщил в среду телеканал Publika в репортаже об обыске в доме политика, который в прошлом возглавлял Службу информации и безопасности республики.

"Вчера была дана команда спешно нас задержать. Это было указание госпожи Санду из-за моей предыдущей политической деятельности в качестве депутата и за мои политические убеждения. И в знак протеста, потому что Молдавия стала государством, в котором попирается закон, в котором нет свободы, сегодня утром я объявил голодовку", - сказал Решетников, когда его выводили из дома правоохранители.

В аппарате главы государства эти обвинения отклонили.

Как сообщил телеканал, по делу о коррупции также задержаны бывшие депутаты Виолетта Иванов, Анатолий Загородний, Владимир Витюк и Сергей Сырбу, которые в 2015 году покинули ряды фракции Партии коммунистов в парламенте и перешли в Демократическую партию. По версии следствия, они сделали это за крупную денежную сумму, в связи с чем их расходы превысили законные доходы.

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Молдавия
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