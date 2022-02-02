Сенатор США считает, что не следует вводить санкции против РФ до "вторжения" на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. США должны воздержаться от того, чтобы вводить наиболее жесткие санкции в отношении России, сохранив их в качестве сдерживающего фактора на случай значительного обострения ситуации вокруг Украины. Такое мнение озвучил в среду в эфире телеканала MSNBC американский сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр)

По его утверждению, российские власти "в последние несколько недель уже проявили достаточно агрессии по отношению к Украине, чтобы ввести некоторые санкции уже сейчас". "Но нам следует воздержаться от введения наиболее разрушительных, самых серьезных санкций, чтобы использовать их в качестве фактора, удерживающего от какого-либо последующего вторжения на Украину", - заявил сенатор.

В понедельник агентство Блумберг сообщило со ссылкой на опрошенных им сенаторов, что пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть согласован верхней палатой американского Конгресса уже на этой неделе. Как отмечало агентство, американские законодатели до сих пор не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос, какие меры США могут принять в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во вторник подчеркнул, что РФ, безусловно, ответит в случае введения санкций в отношении страны. При этом он подчеркнул, что действия США в ситуации вокруг Украины не коррелируют со звучащими из Вашингтона призывами к диалогу.

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Робертом Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.