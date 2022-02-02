ВС Ирака ликвидировали семь боевиков ИГ на севере страны

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Иракские ВВС и армейские подразделения уничтожили к северу от Багдада семерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главнокомандующего ВС арабской республики Яхья Расул.

"После длительного наблюдения (в том числе с помощью тепловизионных камер) со стороны оперативного командования провинции Салах-эд-Дин [на севере Ирака] ВВС нанесли успешный удар, в результате которого в районе Сабиат были уничтожены пятеро террористов. Затем на место [нанесения удара] выехали сухопутные силы, которым удалось ликвидировать еще двух террористов. В итоге число уничтоженных боевиков ИГ достигло семи", - написал на своей странице в Twitter представитель командования.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан, главным образом в северных провинциях Ирака.