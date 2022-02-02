AFP: число погибших при попытке госпереворота в Гвинее-Бисау возросло до 11 человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в результате предпринятой 1 февраля в столице Гвинеи-Бисау попытки государственного переворота увеличилось до 11 человек. Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presseсо ссылкой на пресс-секретаря правительства республики Фернанду Ваша.

"Правительство сожалеет о гибели 11 человек, <...> [в том числе] четырех мирных жителей, включая водителя и высокопоставленного чиновника из министерства сельского хозяйства", - цитирует агентство заявление Ваша.

Ранее медийная группа Deutsche Welle со ссылкой на гвинейских военных сообщила, что по меньшей мере шесть человек были убиты в перестрелке в доме правительства, где в тот момент в заложниках у путчистов находились президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, премьер-министр Нуну Набиам и ряд министров. Отмечалось, что потери были как среди спецназа, так и путчистов.

Во вторник днем в столице страны Гвинеи-Бисау вооруженные лица ворвались в дом правительства, где под председательством главы государства проходило внеочередное заседание Совета министров (правительства). Спустя несколько часов прибывшему к дому правительства специальному подразделению морской пехоты удалось вызволить главу государства и членов правительства. Президент был доставлен в свою резиденцию. Позже глава республики назвал произошедшее попыткой государственного переворота.