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Госдеп официально подтвердил подлинность опубликованных СМИ ответов США на предложения РФ

Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что США настаивают на полной реализации минских соглашений

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду подтвердил, что документ, опубликованный испанской газетой El País, действительно является письменным ответом Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

"Я не видел [в них] ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными", - сказал на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Соединенные Штаты настаивают на полной реализации минских договоренностей, продолжая считать их путем к миру в Донбассе, подтвердил руководитель пресс-службы.

Его попросили уточнить, следует ли недавние высказывания должностных лиц американской администрации трактовать таким образом, что Вашингтон более не рассматривает минские договоренности как план мирного урегулирования на юго-востоке Украины, считает их устаревшими и не соответствующими реалиям текущего времени. "Нет, абсолютно рассматриваем. Мы призываем к полной реализации минских соглашений всеми сторонами", - ответил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом он утверждал, что "одна сторона этих соглашений ответственна за подавляющее большинство [их] нарушений". Далее Прайс уточнил, что имеет в виду Россию. "Однако, всем сторонам необходимо придерживаться минских соглашений как пути деэскалации напряженности, особенно в нынешней обстановке. Именно поэтому мы продолжали поддерживать нормандский формат в качестве средства обсуждения того, как все стороны могут полностью придерживаться [минских] соглашений", - заявил американский дипломат.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

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