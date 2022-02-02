Байден утверждает, что переброска войск соответствует его заявлениям Путину

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске войск в Восточную Европу соответствует тому, что он говорил президенту РФ Владимиру Путину "с самого начала". Об этом написала в своем Twitter журналистка CNN Кейтлен Коллинз.

"Байден сказал мне, что его решение перебросить войска "полностью соответствует" тому, что он говорил [президенту РФ] Владимиру Путину с самого начала", - отметила Коллинз.

"Пока он действует агрессивно, мы будем поддерживать наших союзников по НАТО в Восточной Европе, показывать им, что мы с ними и что статья 5 (о совместной обороне) - это святое обязательство", - приводит журналистка слова Байдена.