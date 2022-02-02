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Пентагон объяснил переброску сил в Европу отсутствием деэскалации ситуации со стороны РФ

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. США приняли решение о переброске войск в Европу из-за отсутствия признаков деэскалации напряженности со стороны России. С таким утверждением выступил в среду глава пресс-службы Пентагон Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Очевидно, что [российское руководство] не продемонстрировало признаков деэскалации, что привело к озабоченностям среди наших союзников по НАТО, в частности на восточном фланге, - утверждал Кирби. - Они [союзники США] граничат с Россией. [Меры] упреждения подтолкнули эти решения по переброске сил".

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