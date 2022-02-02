{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча с Путиным

Канцлер ФРГ не уточнил точную дату визита в Москву

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

"Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО", - отметил Шольц в среду вечером в интервью телеканалу ZDF. "Это [встреча] запланировано и состоится в ближайшее время", - добавил канцлер ФРГ. Однако он не уточнил конкретную дату визита в Москву.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, Олаф
Госдеп ждет, что ответ РФ покажет, к какому взаимодействую по безопасности готова Москва
Руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что указанное дипломатическое взаимодействие следует осуществлять в "контексте более широкой деэскалации" вокруг Украины
Читать полностью