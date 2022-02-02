Трюдо выступил за мирное завершение протеста дальнобойщиков в Оттаве

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выступает за мирное завершение протеста дальнобойщиков в Оттаве. Об этом он заявил в среду, выступая по видеоконференции на заседании национального парламента.

"Мы хотим видеть мирное разрешение этого конфликта", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможном силовом прекращении акции. При этом премьер указал, что власти могут предоставить правоохранительным органам дополнительные ресурсы, если поступит такой запрос.

Масштабная акция протеста против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января и проходит до сих пор. В среду в центре города в основном находятся водители нескольких сотен грузовиков и их группы поддержки, так как многие из тех, кто приходил на акцию в выходные, с понедельника вышли на работу. Акция проходит мирно. Движение в центральной части города практически парализовано, проезд открыт только для спецтранспорта.

Трюдо вместе с семьей 29 января по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию, а в понедельник сообщил, что заразился коронавирусом. Также премьер заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их "маргинальным меньшинством". Всего в манифестациях в разные дни, по оценке полиции, участвовали от 5 до 18 тыс. человек. Полиция в среду сообщила, что по итогам манифестаций в минувшие выходные задержаны три человека, которые совершили различные правонарушения.