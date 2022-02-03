В Пентагоне считают, что обострения ситуации на Украине по-прежнему можно избежать

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. США по-прежнему считают, что есть дипломатические способы не допустить обострения ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил в среду в эфире телеканала CNN пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, власти США придерживаются мнения о том, что Россия якобы может вторгнуться на территорию Украины "в очень сжатые сроки". "Мы весьма пристально следим за этим", - сказал Кирби.

По его оценке, "предпочтительным вариантом" развития событий для США является дипломатическое урегулирование. "Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить время и пространство для дипломатического процесса, и мы уверены, что они сохраняются", - подчеркнул Кирби. Он утверждал, что обострение ситуации вокруг Украины может грозить "экономическими последствиями" со стороны США, а также может спровоцировать дальнейшее "укрепление восточного фланга НАТО".

В среду Пентагон сообщил о намерении вскоре перебросить около 1 тыс. американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.