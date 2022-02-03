Эксперт: отправка сил США в Европу может привести к военной провокации со стороны Украины

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов перебросить дополнительные силы в Европу может усугубить ситуацию с безопасностью, а в долгосрочной перспективе привести к военной провокации со стороны Киева. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Это, безусловно, дестабилизирующее решение, которое может привести к военной провокации со стороны Украины и в целом усугубить общую ситуацию в области безопасности в Европе. Потому что данное решение демонстрирует не только нежелание США идти навстречу российским требованиям по гарантиям безопасности, но и их готовность действовать в противоположном направлении", - сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что в тот момент, когда Россия требует вернуть инфраструктуру НАТО к границам 1997 года в Европе, США действуют наоборот и только наращивают военное присутствие в странах Центральной и Восточной Европы. Суслов не исключил, что Вашингтон может принять решение "о развертывании дополнительных сил в странах Балтии".

По словам специалиста, важным тут является то, что Соединенные Штаты отправляют дополнительные силы в превентивном порядке. "Если раньше говорилось о том, что США будут наращивать свое военное присутствие в восточноевропейских странах НАТО в случае, если Россия якобы совершит вторжение на Украину, то сейчас США как бы в превентивном порядке наращивают свое военное присутствие в этих государствах", - отметил он.

Суслов полагает, что Вашингтон действует в противоположном направлении и по украинскому вопросу. "Россия добивается имплементации минских соглашений, чтобы Украина выполняла их, Россия требует, чтобы США ограничили военное сотрудничество с Украиной. Мы видим, что США опять-таки действуют в противоположном направлении. И примечательно, что США принимают решение об увеличении своего военного присутствия в Центральной и Восточной Европе в ситуации, когда Украина в очередной раз предельно четко, открыто и официально на очень высоком уровне заявляет об отказе реализовывать минские соглашения", - отметил специалист и напомнил о словах главы МИД Украины, что никакого особого статуса Донбассу предоставлено не будет.

"Это повышает риски дальнейшего усиления эскалации и роста напряженности как минимум и военного решения как максимум", - добавил эксперт.

Краткосрочная и долгосрочная перспектива

Суслов считает, что в ближайшее время вряд ли произойдет какая-то военная эскалация. "Потому что диалог [с Западом] будет продолжен, и Россия в ближайшие недели, может быть, даже пару месяцев будет выяснять, кто как из стран НАТО трактует принцип неделимости безопасности. Соответственно, будут проходить двусторонние встречи России и США, России и НАТО, может быть, даже в рамках ОБСЕ", - добавил он.

"В краткосрочной перспективе риск военной эскалации небольшой, но в дальнейшей перспективе, безусловно, все эти решения Соединенных Штатов, особенно если видеть ситуацию в комплексе, что они не одергивают Украину по особому статусу Донбасса и в этот же момент наращивают военное присутствие в Европе, все это, конечно, играет очень дестабилизирующую роль", - считает Суслов. Эксперт добавил, что военная эскалация может произойти в случае, если Киев, отказавшись от минских соглашений, пойдет на силовое решение вопроса Донбасса.

Рассуждая о возможности эскалации по линии Россия - НАТО, аналитик предположил, что если такое и случится, то это "может носить непреднамеренный характер, вследствие общего выхода ситуации из-под контроля, вследствие какой-то ошибки, просчета, случайного столкновения в воздухе, на море, поскольку происходят опасные сближения, механизм деконфликтинга по-прежнему работает плохо, а на общей протяженности российско-натовского соседства его и нет вовсе".

Как заявил в среду Пентагон, Вашингтон намерен вскоре перебросить около 1 тыс. американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу.