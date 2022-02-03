В США заявили, что Конгресс близок к соглашению по "превентивным санкциям" против России

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США близок к соглашению между демократами и республиканцами по законопроекту о "превентивных санкциях" против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в среду сенатор Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем комитета по иностранным делам по законопроекту, который рассмотрит возможность превентивных санкций - таких, которые мы сможем ввести в ответ на то, что мы уже видели от России в том, что касается ее агрессивного поведения", - сказала она.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных им сенаторов сообщало, что Сенат может согласовать пакет антироссийских санкций на случай обострения ситуации вокруг Украины уже на этой неделе. Как отмечает Bloomberg, американские законодатели до сих пор не пришли к единому мнению о том, следует ли вводить в отношении РФ ограничительные меры в превентивном порядке. Кроме того, споры у законодателей вызывает вопрос о том, какие меры США могут принять в отношении газопровода "Северный поток - 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Председатель комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) ранее заявлял, что некоторые из обсуждаемых в Сенате США санкций против РФ из-за ситуации против Украины могут быть введены до вторжения, которое якобы готовит Россия. Он не пояснил, какие именно санкции могли бы быть введены заранее. Администрация США до этого выступала против использования санкций до якобы планируемого вторжения РФ на Украину, поскольку иначе они потеряют сдерживающий эффект.

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла в верхнюю палату американского законодательного органа законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.