США просят Боливию выдать им экс-главу управления по борьбе с наркотиками

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Власти США обратились в Боливию с запросом о выдаче экс-главы управления по борьбе с наркотиками южноамериканской республики, обвиняемого судом Нью-Йорка в поставках наркотиков. Об этом сообщил в среду боливийский министр иностранных дел Рохелио Майта.

"Мы получили из США запрос о предварительном заключении под стражу для последующей экстрадиции гражданина Максимилиано Давилы Переса", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в Facebook.

По словам министра, МИД изучит запрос и передаст его в суд, если он будет "соответствовать формальным требованиям".

Давила Перес уже находится под стражей по подозрению в незаконном обогащении и связях с наркоторговцами. Он был задержан 22 января при попытке выехать из Боливии в Аргентину. Давила Перес возглавлял управления по борьбе с наркотиками в 2019 году.

Ранее в среду Госдепартамент США сообщил, что объявил вознаграждение в размере $5 млн за информацию, которая позволит привлечь Давилу Переса к ответственности. В 2020 году суд Южного округа в Нью-Йорке предъявил боливийцу обвинение в сговоре с целью импорта кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия для организации наркотрафика.