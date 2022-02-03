Посол США в Японии подверг критике российского коллегу за ремарки о Курилах

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Новый посол США в Японии Рам Эмануэль подверг в четверг критике российского коллегу Михаила Галузина за его высказывания, связанные с южными Курильскими островами, которые в Японии называют "северными территориями".

"Сложно представить более неподходящий момент, чем тот, который посол России выбрал для угроз в адрес Японии. Он не осознает, что в следующий понедельник [в Японии] отмечают День северных территорий. Правила и уважение важны", - написал в Twitter Эмануэль. По его словам, США поддерживают Японию и ее премьер-министра Фумио Кисиду ввиду общих ценностей и принципов.

"Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом российско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.

В среду посол Галузин на пресс-конференции выразил уверенность в том, что высказывания японских официальных лиц о ситуации вокруг Украины являются "контрпродуктивными и не вносят вклада в создание позитивной атмосферы в диалоге между Россией и Японией". Дипломат подчеркнул, что РФ никогда не вела с Японией переговоров о принадлежности южных Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.