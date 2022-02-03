В ожидании девятой волны. Этапы расширения НАТО на восток

НАТО рассматривает Украину и Грузию в качестве главных кандидатов на вступление в альянс, однако Россия считает его расширение недопустимым и угрожающим ее безопасности. Тем не менее организация не собирается отказываться от своей политики, несмотря на обеспокоенности Москвы.

За свою историю НАТО расширялась восемь раз. До распада СССР было три волны расширения - в 1952 году (Греция и Турция), в 1955 году (Западная Германия, с 1991 года - единая ФРГ), в 1982 году (Испания). После 1991 года число членов военно-политического блока резко выросло - с 16 до 30. Путь к расширению альянса открыла программа "Партнерство ради мира" (1994 год), которая активизировала сотрудничество со странами бывшего соцлагеря.

ТАСС вспоминает этапы расширения НАТО после распада СССР и то, как реагировала на каждый из них Москва.

1999 год - Венгрия, Польша и Чехия

Три страны приняли за 12 дней до начала бомбардировок Югославии - 12 марта 1999 года.

Президент РФ Борис Ельцин в феврале 1999 года в обращении к парламенту призывал "твердо, не сползая к конфронтации" противостоять концепции "натоцентризма", поскольку расширение альянса "остается для России неприемлемым".

Глава МИД РФ Игорь Иванов 10 марта 1999 года заявил, что европейские страны должны "взаимодействовать в интересах создания такой системы, которая отвечала бы безопасности всех государств, а не отдельных групп".

За время членства в НАТО расходы Венгрии на оборону выросли с 1,43% от ВВП до 1,6%, Польши - с 1,9% до 2,1%, Чехии - сократились с 1,86% до 1,42%.

2004 год - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония

Расширение 2004 года стало самым крупным в истории альянса. Кроме того, НАТО вплотную приблизилась к границам РФ.

Ельцин еще в 1999 году заявлял, что принятие прибалтийских стран в альянс будет расцениваться Москвой "как угроза национальной безопасности и повлечет за собой пересмотр всего комплекса отношений с НАТО".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком НАТО Яапом де Хоопом Схеффером в апреле 2004 года отмечал, что "механическое расширение" не позволяет "эффективно противодействовать" основным угрозам, с которыми сталкивается мир, например, терроризму.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда подчеркивал, что "Россия по-прежнему считает расширение НАТО ошибочным шагом на пути укрепления европейской безопасности", а министр обороны Сергей Иванов - что "со вступлением стран Балтии в НАТО безопасность альянса не повысится", поскольку это "страны - потребители" безопасности, а не "производители" безопасности".

За время членства расходы на оборону снизили только Болгария (с 2,5% от ВВП до 1,56%) и Словения (с 1,43% до 1,28%). Латвия повысила финансирование обороны с 1,6% до 2,27%, Литва - с 1,2% до 2,03%, Румыния - с 2,01% до 2,02%, Словакия - с 1,65% до 1,73%, Эстония - с 1,7% до 2,28%.

2009 год - Албания и Хорватия

Новое расширение произошло 1 апреля 2009 года, несмотря на начатую "перезагрузку" отношений России и США.

Президент РФ Дмитрий Медведев в интервью CNN в сентябре 2009 года отмечал, что у Москвы "ровные, нормальные отношения с Североатлантическим альянсом", но при этом напоминал, что "НАТО - это все-таки военный блок и его ракеты направлены в российскую сторону".

Говоря о перспективах вступления в НАТО Грузии и Украины, Медведев подчеркивал, что "такие решения должны приниматься на основе суверенного решения соответствующих государств", но для этого "необходимо провести референдум, необходимо провести процедуры".

Лавров в марте 2009 года отмечал, что в Москве были "наивны", принимая обещания НАТО не расширяться. "В основе этого наивного подхода лежало убеждение, что после Советского Союза наступает новая эпоха и все будут друг другу братьями и сестрами", - напоминал министр.

Постпред РФ при НАТО Дмитрий Рогозин в июле 2009 года выражал убежденность, что "расширение НАТО захлебнулось" и "в ближайшее время это невозможно, даже в отношении Грузии и Украины, не говоря уже о других государствах".

Албания с момента вступления сократила траты на оборону с 1,52% от ВВП до 1,44%. Хорватия, напротив, нарастила - с 1,8% до 2,79%.

2017 год - Черногория

Страна была принята в альянс 5 июня 2017 года, спустя 11 лет и два дня после провозглашения независимости. Присоединение происходило на фоне утверждений о вмешательстве РФ в выборы в республике.

Лавров указывал, что такое развитие событий было предрешено, поскольку НАТО "хочет вобрать все Балканы в свою структуру". "На самом деле будут просто размещать там дополнительные элементы военной инфраструктуры, - пояснял министр. - Там хорошие бухты - есть, чем поживиться".

Военные расходы Черногории с момента вступления в НАТО выросли с 1,34% от ВВП до 1,74%.

2020 год - Северная Македония

Республика присоединилась 27 марта 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Число членов НАТО достигло 30.

МИД РФ тогда заявил, что "присоединение Скопье к альянсу не несет никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности" и, напротив, "будет только создавать новые разделительные линии".

Военные расходы Северной Македонии за год выросли, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии: с 1,25% от ВВП до 1,61%.

На пороге вхождения в альянс