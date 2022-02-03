МИД Турции заявил, что Анкара привержена дальнейшему развитию отношений с Киевом

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Турция подтверждает приверженность дальнейшему развитию отношений с Украиной. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Турции по случаю 30-й годовщины установления дипотношений между Анкарой и Киевом.

"Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, не признает незаконную аннексию Крыма и выступает за мирное решение в Донбассе в соответствии с международным правом, - отмечается в заявлении. - Взаимные шаги, которые будут предприняты в предстоящий период и в ходе 10-го заседания Стратегического совета высокого уровня, которое пройдет сегодня в Киеве с участием нашего уважаемого президента, будут способствовать расширению и углублению сферы нашего двустороннего сотрудничества. В 30-ю годовщину установления наших дипломатических отношений мы подтверждаем нашу волю к дальнейшему развитию нашего сотрудничества во всех областях на благо наших народов".

В турецком внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что "совместные усилия по защите прав и интересов наших крымских татар, которые являются мостом дружбы и сотрудничества между Украиной и Турцией, еще больше укрепляют турецко-украинские отношения".

Президент Турции Тайип Эрдоган 3 февраля прибудет с визитом в Киев. Ожидается, что стороны подпишут ряд соглашений. Помимо двусторонних тем турецкий лидер намерен обсудить с руководством Украины напряженность между Киевом и Москвой.