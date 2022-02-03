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Кризис в Сирии

Пентагон заявил об успешной контртеррористической операции США в Сирии

С американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано

ТАСС, 3 февраля. Военнослужащие Соединенных Штатов в среду вечером провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

"Американские силы специального назначения под контролем Центрального командования [Вооруженных сил] США сегодня вечером провели контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии. Миссия прошла успешно", - говорится в заявлении.

Как отмечается, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано. Другие подробности пресс-служба Минобороны США не приводит.

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