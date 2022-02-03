Командующим Силами специальных операций ВС Казахстана назначили Болата Журабаева

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Болата Журабаева командующим Силами специальных операций вооруженных сил республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Распоряжением главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Ранее Журабаев возглавлял департамент сил специальных операций Генерального штаба.

В конце января Токаев подписал указ о создании командования Сил специальных операций. 15 января президент провел совещание с руководством силовых структур, в ходе которого, в частности, поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

В четверг глава государства также распорядился освободить Аскара Жоламанова от должности командующего ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск.