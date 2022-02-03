В ДНР заявили, что погранслужба Украины ограничила с 20 февраля выезд военнообязанных

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко приказал ограничить с 20 февраля выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"По данным нашей агентурной разведки, 2 февраля главой Государственной пограничной службы Украины [Сергеем] Дейнеко отданы указания об ограничении с 20 февраля выезда из страны военнообязанных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет. В целях исключения паники среди населения в качестве причин отказа в выезде из страны называть отсутствие в базе данных сведений о выданных визах, наличие якобы в производстве дел об административных правонарушениях, неуплату алиментов или неурегулированных имущественных споров и другие причины. Одновременно военкоматами Украины проводится уточнение списков граждан, подлежащих мобилизации", - сообщил Басурин.

По словам представителя Народной милиции ДНР, киевский режим для достижения своих карательных планов в Донбассе уже готов поставить "под ружье" всю страну. "Как известно, 1 февраля президент Украины [Владимир Зеленский] подписал указ об увеличении ВСУ (Вооруженных сил Украины) еще на 100 тысяч человек и создании дополнительно 20 бригад. Безусловно, их укомплектование личным составом требует значительных людских ресурсов", - отметил Басурин.

Народная милиция ДНР располагает сведениями, что МИД Украины просит диппредставительства третьих стран негласно проинформировать их граждан о необходимости покинуть Донбасс, заявил Басурин.

"МИД Украины просит дипломатические представительства негласно проинформировать граждан иностранных государств о необходимости в кратчайшие сроки покинуть зону проведения операции объединенных сил (силовая операция Киева - прим. ТАСС) в Донбассе", - заявил он.

Басурин добавил, что Украина также ввела ряд новых ограничений на въезд иностранцев, у которых нет "веских причин" для посещения страны. "Помимо этого, на украинской границе введен ряд новых ограничений на въезд иностранцев, не имеющих весомых причин для посещения Украины", - сказал он.

По его информации, украинский МИД готовит ноты в посольства третьих стран, "в которых Киев просит оказать содействие в возвращении граждан Украины призывного возраста на территорию страны".