Умер экс-президент Греции Христос Сардзетакис

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Греции в 1985-1990 годах Христос Сардзетакис умер в четверг в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета Proto Thema.

По ее информации, испытывавший последние годы серьезные проблемы со здоровьем Сардзетакис был доставлен с воспалением легких 1 декабря в афинскую больницу "Лаико", а уже 3 декабря переведен в реанимацию с острой дыхательной недостаточностью.

Сардзетакис родился 6 апреля 1929 года в Салониках в семье офицера жандармерии. В 1950 году окончил юридический факультет салоникского университета имени Аристотеля, в 1955 году начал свою судебную профессиональную деятельность в качестве адвоката.

В 1963 году, работая следователем в Салониках, столкнулся с делом, которое сделало его известным во всей Греции. 22 мая 1963 года на городской площади после митинга представителями ультраправых организаций был убит депутат парламента от Единой демократической левой партии Григорис Ламбракис. Сардзетакис вел следствие, несмотря на политическое давление, которому подвергался, так как появились свидетельства замешанности в деле полиции, правительственных кругов и королевского двора. В результате расследования, доказавшего причастность властей к убийству популярного оппозиционного политика, премьер-министр страны Константинос Караманлис подал в отставку и покинул Грецию.

В 1965-1967 годах Сардзетакис изучал в Париже торговое и европейское законодательство. Во время профашистской диктатуры "черных полковников" (1967-1974) подвергался преследованиям. Сразу же после переворота он был отозван с места учебы во Франции, а в мае 1968 года наряду с 29 другими юристами исключен из судебного корпуса хунтой. Дважды арестовывался, подвергался пыткам и был заключен в тюрьму без суда на один год. Под давлением международной общественности был освобожден в ноябре 1971 года. С падением диктатуры реабилитирован и возвращен на службу в сентябре 1974 года. Затем работал в Верховном суде, был председателем Апелляционного суда, с 1982 года - членом Кассационного суда.

В 1985 году он был предложен на пост президента Греции от партии Всегреческое социалистическое движение и избран на этот пост 29 мая 1985 года при поддержке левых партий. Оставался на посту президента Греции до 5 мая 1990 года, после чего практически перестал участвовать в политической жизни страны. Сардзетакис - автор ряда научных статей и книг в области юриспруденции и политологии, почетный член Верховного суда Португалии.