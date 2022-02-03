В Анкаре сообщили, что Украина собирается закупить у Турции новые беспилотники

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил в четверг глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

"Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув $7,1 млрд. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты", - сказал чиновник.