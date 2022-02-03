Басурин: командование ВСУ ждет большие потери среди солдат в ходе наступления в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 февраля. /ТАСС/. Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями, что командование украинской армии в ходе планируемой агрессии в Донбассе ждет большие потери среди своих солдат. Об этом заявил на брифинге в четверг заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"При этом уже сейчас можно утверждать о том, что командование ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) в ходе наступления ожидает большое количество потерь среди украинских солдат", - заявил он.

Разведка Народной милиции ДНР располагает сведениями, согласно которым артиллерия ВСУ проводит рекогносцировку местности на переднем крае обороны сил республики, заявил Басурин. Согласно данным Народной милиции, на полигоне 56-й отдельной мотопехотной бригады проходят тактические учения по наступательной тематике с подразделениями 55-й артиллерийской бригады. Занятия проводились под руководством заместителя командующего силовой операцией Киева в Донбассе генерала Михаила Драпатого. Ранее он провел проверку готовности 53-й механизированной бригады к выполнению боевых задач, сообщил Басурин.

"Кроме того, командованием медицинскими силами ВСУ завершена проверка подразделений медицинского обеспечения в зоне так называемой операции объединенных сил (силовая операция Киева - прим. ТАСС) на Донбассе, которая [по разведданным ДНР] показала неготовность военно-медицинских госпиталей к приему раненных. Не хватает койко-мест и перевязочных материалов. Наиболее проблемным вопросом является нехватка санитарного транспорта для эвакуации раненых с поля боя", - проинформировал он.

По результатам проверки командованию силовой операции поставлена задача в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки. "Командованию ОТГ (Оперативно-тактической группировки - прим. ТАСС) "Восток" отданы указания переоборудовать 30 единиц автомобильной техники под санитарные автомобили. В ближайшее время планируется поставка в зону операции объединенных сил 40 санитарных автомобилей из резерва командования медицинских сил", - указал замглавы управления Народной милиции.

"Все перечисленные факты открыто говорят о продолжающейся подготовке киевского руководства к активным боевым действиям на Донбассе", - заявил Басурин.

В последнее время в республиках Донбасса неоднократно обращали внимание на фиксируемые их разведслужбами приготовления ВСУ к активным боевым действиям в Донбассе. При этом, по данным ДНР и Луганской народной республики (ЛНР), украинские силовики тщательно скрывают стягивание сил.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.