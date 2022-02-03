Столтенберг заявил о крупнейшем с холодной войны наращивании военных сил РФ в Белоруссии

Кризис на Украине

В ДНР заявили, что погранслужба Украины ограничила с 20 февраля выезд военнообязанных

Замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что МИД Украины просит диппредставительства третьих стран негласно проинформировать их граждан о необходимости покинуть Донбасс

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