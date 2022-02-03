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Кризис на Украине

Министр обороны Украины утверждает, что угроза эскалации на границе сохраняется

Украина продолжает укреплять боеспособность своей армии, отметил Алексей Резников

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона считает, что угроза безопасности в стране сохраняется. Соответствующее заявление в четверг сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников на брифинге, который транслирует телеканал "Украина-24".

"Угроза эскалации остается, об этом говорят и наши западные партнеры", - отметил глава Минобороны.

Резников добавил, что на этом фоне Украина продолжает укреплять боеспособность своей армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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Кризис на Украине
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