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Лукашенко: белорусско-российские учения важны на фоне действий НАТО и Украины

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белорусско-российские учения на юге Белоруссии важны на фоне действий НАТО и Украины. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает агентство БелТА.

"Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее, - сказал Лукашенко. - Это для нас очень важно, и не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда, поэтому мы хотим научиться".

Лукашенко также заявил, что Белоруссия готова создавать новые учебно-боевые центры с РФ для освоения новейших образцов вооружений.

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Детали документа пока не оглашаются
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