СМИ: Польша и Чехия достигли соглашения, завершающего спор вокруг шахты "Туров"

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представители правительств Польши и Чехии договорились о завершении продолжавшегося почти год спора вокруг угледобывающей шахты "Туров". Как сообщило в четверг Польское агентство печати (PAP), стороны согласовали содержание соглашения, которое должно быть парафировано кабминами двух стран.

"Группа, ведущая переговоры под руководством министра [климата и окружающей среды] Анны Москвы, согласовала содержание соглашения с партнерами из Чехии", - информировало агентство со ссылкой на источник близкий к переговорам.

Детали заключенного соглашения пока не оглашаются. Во второй половине дня Чехию посетит с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он встретится с главой чешского правительства Петром Фиалой.

Вместе с тем, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в беседе с PAP указал, что говорить об окончательном достижении соглашения пока рано. "Премьер Моравецкий отправился в Прагу для дальнейших переговоров по делу шахты "Туров". В Праге переговоры премьеров двух стран по этому делу будут продолжены", - отметил он.

"Мы летим на последний раунд переговоров, - приводит PAP слова источника в делегации. - Это дело имеет политическое измерение и требует политического согласования".

Суть спора

В конце февраля прошлого года Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Оплачивать штраф Варшава также отказалась.

В середине января правительствам двух стран на переговорах в Варшаве удалось выработать приемлемый для сторон проект соглашения, который отправился на согласование в Прагу.

С шахтой "Туров" связано 4-7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике ущерб в 13,5 млрд злотых (около $3,75 млрд).