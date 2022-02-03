Военному атташе Украины в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом с БЛА

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии вручило военному атташе посольства Украины ноту протеста в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минобороны республики.

"В связи с данным инцидентом 3 февраля в белорусское оборонное ведомство был вызван военный атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Республике Беларусь полковник Кацуба С. Ю., которому была вручена нота протеста в связи с участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь со стороны Украины (уже третье с ноября 2021 года), а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - отмечается в заявлении.

В оборонном ведомстве напомнили, что 24 января органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО белорусской армии был зафиксирован факт нарушения госграницы в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями ПВО. "Установлено, что БЛА был запущен 24 января 2022 года в 10:58 в районе д. Пища Ковельского района Волынской области (Украина) в 1,7 км от границы с Республикой Беларусь. После набора рабочей высоты пересек государственную границу Республики Беларусь в районе д. Хмелище Малоритского района", - уточнили в оборонном ведомстве. "Далее в соответствии с полетным заданием [беспилотник] проследовал в район дислокации полигона Брестский", - отметили в Минобороны Белоруссии.