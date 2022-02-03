Парламент Молдавии отказался слушать доклад главы Минобороны о преступлениях в армии

КИШИНЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался в четверг заслушать министра обороны Анатолия Носатого в связи с резонансными преступлениями в национальной армии. Депутаты правящей Партии действия и солидарности (ПДС) отклонили соответствующее предложение оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС).

"Требуем заслушать министра обороны касательно случаев дезертирства из молдавской армии", - предложил депутат блока Константин Старыш. Он объяснил это и резонансными преступлениями, которые в последнее время имели место в армии. Однако предложение включить вопрос в повестку дня не было поддержано большинством депутатов.

На прошлой неделе правоохранители Молдавии сообщили, что разыскивают двух солдат мотопехотной бригады имени Штефана Великого, которые дезертировали во время учений на полигоне Бульбоака. Позже Минобороны проинформировало, что один из них сам вернулся в часть, а второго разыскали и вернули. За прошедший месяц это уже второй инцидент в части, которая считается одной из крупнейших в вооруженных силах страны. На второй день после Нового года двое проходивших в ней службу солдат были арестованы по подозрению в убийстве молодого человека, которого они избили, находясь в увольнении.

В СМИ попал и случай с солдатом, который сбежал из части, объяснив это издевательствами сослуживцев и командиров в связи с его сексуальной ориентацией. На слушаниях, которые устроил Совет по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства республики, представитель Минобороны потребовал, чтобы дезертир предоставил медицинскую справку или другое доказательство своей сексуальной ориентации. После того как запись слушаний попала в СМИ, разразился скандал, после чего Минобороны осудило своего представителя за эти слова и пообещало провести внутреннюю проверку.

Армия Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет, одна из самых малочисленных в СНГ - в ее составе около 5 тыс. человек. Хотя срок срочной службы был сокращен до 12 месяцев, местные военкоматы сталкиваются с большими трудностями при призыве новобранцев. Служить нередко идут юноши из малообеспеченных семей, среди которых встречаются призывники с плохим здоровьем и даже неграмотные. На этом фоне военная прокуратура отмечает рост правонарушений среди солдат.